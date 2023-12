Rzadkiego raka trzustki (nowotwór ampułkowy) zdiagnozowano u Williamsa w 2022 roku. Swój ostatni koncert zagrał 14 października 2023 roku z zespołem Squeeze w Las Vegas.

Kim był Mars Williams?

Mars Williams, a właściwie Marc Williams karierę rozpoczął w latach 80., kiedy to najpierw dołączył do nowofalowego zespołu The Waitresses ( posłuchaj! ), gdzie działał w latach 1980 - 1983. Z formacją nagrał piosenkę "I Know What Boys Like", która była przebojem w Australii.

Następnie związał się ze składem The Psychodelic Furs, gdzie dograł się do albumu "Mirror Moves". Zespół opuścił po nagraniach płyty "Midnight To Midnight", a wrócił do niego dopiero w 2020 roku.

W kolejnych latach muzyk współpracował z Billym Idolem, The Power Station, Billym Squierem oraz Ministry.



Wideo Mars Williams - Sister europe (sax solo)