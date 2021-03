Mark Ronson umawia się z córką Meryl Streep. Kim jest Grace Gummer?

Brytyjskie i amerykańskie media potwierdzają plotki, że Mark Ronson sekretnie umawia się z córką Meryl Streep, Grace Gummer. "Sprawy zaszły daleko" – czytamy w "The Sun".

Mark Ronson (tutaj na scenie z Miley Cyrus) spotyka się z córką Meryl Streep /Dave J Hogan /Getty Images

O związku Marka Ronsona i Grace Gummer mówiło się już jesienią zeszłego roku, gdy paparazzi przyłapali producenta i aktorkę na kolacji. To właśnie wtedy para miała zacząć się umawiać.Teraz plotkarskie media potwierdziły spekulacje.



"Na pewno spotyka się z Grace. Atmosfera między nimi zrobiła się mocno romantyczna" - napisał "The Sun".

"Obostrzenia pandemiczna nieco skomplikowały sprawy, zwłaszcza, gdy [Mark] musiał wrócić do Wielkiej Brytanii, ale starają się widywać i jakoś sobie radzą. Mark trzyma to w sekrecie, ale wydaje się, że wiążę z tym związkiem spore nadzieje" - czytamy w tabloidzie.

Według doniesień brukowca Ronson spotkał się nawet z Meryl Streep, aby uzyskać jej zgodę. "Lubią go, a to dobry znak" - mówi informator "The Sun".'

Zdjęcie Mark Ronson i Grace Gummer na wspólnej kolacji / BACKGRID / East News

Przypomnijmy, że jeden z współtwórców przebojów Amy Winehouse oraz autor takich hitów jak "Uptown Funk" i "Nothing Breaks Like a Heart" w 2017 roku rozstał się po pięciu latach małżeństwa z francuską aktorką Josephine De La Baume. Rozwód oficjalnie nastąpił rok później. Następnie Ronson spotykał się m.in. z Genevive Gaunt i Rebeką Schwartz.

Grace Gummer - córka Meryl Streep i Dona Gummera - to aktorka teatralna (grała na Brodwayu), filmowa i telewizyjna. Można było ją zobaczyć m.in. w serialach "Mr. Robot", "The Newsroom" i "Gigantic".



Zdjęcie Meryl Streep i Grace Gummer / AXELLE/BAUER-GRIFFIN / Getty Images

Prywatnie Gummer w 2020 roku sfinalizowała rozwód z muzykiem Tayem Strathairnem (para zdecydowała się na separację 42 dni po ślubie).

