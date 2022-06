Mark Ronson należy do grona najbardziej utytułowanych i rozchwytywanych producentów muzycznych. Przyłożył rękę do wielu znamienitych projektów, a teraz chce pomóc początkującym twórcom rozwinąć skrzydła w wymagającej branży muzycznej. Producent poprowadzi warsztaty online organizowane w ramach platformy BBC Maestro.

Program rozpocznie się już 5 lipca i obejmuje 18 lekcji, w trakcie których uczestnicy zaznajomią się m.in.: z właściwymi technikami nagrywania utworów, doborem właściwego sprzętu, dowiedzą się, jak stworzyć sample, jak miksować różne gatunki muzyczne, aby powstał ponadczasowy hit.

Szczególną gratką może być jedna z lekcji, w trakcie której Mark Ronson rozkłada na czynniki pierwsze jeden z największych hitów - "Back to Black". Wyjaśnia jakie elementy, poza niezapomnianym głosem Amy, zdecydowały o jego sukcesie. Ta lekcja odbędzie się w tym samym studiu, w którym Ronson po raz pierwszy spotkał się z Winehouse.

W rozmowie z "Variety" Ronson przyznał, że sam pamięta swoje początki i doskonale wie, jak trudno jest stawiać pierwsze kroki. Dla niego przepustką do kariery okazało się ogromne wsparcie BBC Radio One. I choć dziś jest niezwykle zabieganą osobą, nie ignoruje fanów, którzy na Instagramie piszą do niego prosząc o porady i wskazówki. "Jeśli mam wolną chwilę zawsze chętnie odpisuję na takie wiadomości, a ten kurs jest dla mnie okazją do zrobienia tego na zdecydowanie większą skalę" - przyznał producent.

"Robię to, aby dzieciaki, które są zainteresowane produkcją, ludzie, którzy dopiero zaczynają lub po prostu fani muzyki, którzy zastanawiają się, czy chcą się tym zająć, mogli zobaczyć, jak produkować muzykę" - dodał.

Kurs produkcji muzycznej Marka Ronsona rozpoczyna się 5 lipca. Sześciogodzinne warsztaty, podzielone na tematyczne zajęcia kosztują 80 funtów. Kurs dostępny jest m.in. w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia, Australia, RPA, Kanada, Indie, Brazylia, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Portugalia, Singapur i USA.