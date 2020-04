Marillion: Nowa wersja "Easter" na Wielkanoc. Muzycy wspierają akcję #zostańwdomu

Z okazji Wielkanocy nową wersję swojego przeboju "Easter" zaprezentowała grupa Marillion. Muzycy połączyli się ze swoich domów w związku z pandemią koronawirusa.

"Easter" to trzeci i ostatni singel z wydanej w 1989 r. płyty "Seasons End". Ten album był debiutem Steve'a Hogartha w roli wokalisty Marillion, kiedy to zastąpił charyzmatycznego Fisha.

Oryginał dotarł do 34. miejsca brytyjskiej listy przebojów.

Teraz z inspiracji klawiszowca Marka Kelly'ego zespół postanowił przygotować nową wersję tego nagrania w związku z świętami wielkanocnymi.

"Mamy nadzieję, że wszyscy zostajecie w domach bezpieczni i zdrowi i stosujący się do zasad, które obowiązują w waszych krajach. Mark wpadł na fajny pomysł wirtualnego połączenia nas do nagrania nowej wersji 'Easter' z naszych domów. Mamy nadzieję, że to wywoła uśmiech na waszych twarzach" - czytamy w opisie nagrania.

Muzycy w ten sposób włączyli się w akcję #zostańwdomu z powodu pandemii koronawirusa.

Na całym świecie potwierdzono ponad 1,8 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 110 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 530 tys. przypadków, ponad 20 tys. zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech, gdzie liczba zakażonych wciąż rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r. W Polsce koronawirusa potwierdzono u 6674 osób, zmarły w sumie 232.

