Marie Osmond zaczęła się głodzić, gdy miała 15 lat

Amerykańska wokalistka Marie Osmond ujawniła, że zaczęła się odchudzać, gdy była nastolatką.

Marie Osmond razem ze swoim bratem Donnym Osmondem tworzyła popularny telewizyjny duet Donny & Marie (lata 1976-79). Wówczas byli najmłodszymi prowadzącymi w historii, którzy mieli swój własny show - Marie miała 16 lat, Donny 18.



Donny odnosił wcześniej sukcesy w rodzinnej grupie The Osmonds.

W 1973 r. Marie Osmond nagrała własną wersję piosenki "Paper Roses", która dotarła na szczyt country'owej listy przebojów w USA. Wokalistka miała wtedy raptem 14 lat.

Teraz w wywiadzie dla Fox News zdradziła, że wcale jej kariera nie była usłana różami.



"Głodowałam od początku show 'Donny & Marie'. Umierałam z głodu na trzy dni przed nagraniami, pijąc wodę z cytryną, pieprzem i syropem klonowym, by wyglądać szczupło. Pewnego razu zabrali mnie na parking i jedna osoba ze studia powiedziała mi, że jeśli nie zrzucę 10 funtów [prawie 5 kg], to skasują nasz program" - opowiada 60-letnia dziś Marie Osmond.

"Dowiedziałam się, że jestem powodem do wstydu dla mojej rodziny i że powinnam trzymać jedzenie z dala od mojej tłustej twarzy... Ważyłam wtedy nieco ponad 46 kg i zeszłam do 42 kg" - wspomina wokalistka.

Wówczas nie zdawała sobie sprawę, że była to forma wykorzystywania, ale przyznała, że te naciski związane z odchudzaniem wywołały u niej traumę, z którą mierzyła się całe dorosłe życie.

W 2007 r. Marie Osmond pojawiła się w piątej edycji amerykańskiego "Tańca z gwiazdami". Na kilka miesięcy wcześniej zrzuciła ponad 20 kg, choć później mówiła, że nie było to związane z udziałem w programie.

