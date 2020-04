Marianne Faithfull zakażona koronawirusem. Trafiła do szpitala

Piosenkarka i aktorka Marianne Faithfull jest hospitalizowana po zakażeniu koronawirusem.

"Marianne Faithfull jest w szpitalu w Londynie (...). Proszę módlcie się za nią!" - napisała na Facebooku przyjaciółka piosenkarki, Penny Arcade.

73-letni Brytyjka, o której głośno zrobiło się m.in. przez jej związek z gwiazdą The Rolling Stones, Mickiem Jaggerem w latach 1966-70, została przyjęta do londyńskiej placówki pod koniec marca bieżącego roku z powodu zapalenia płuc, a następnie zdiagnozowano u niej zakażenie wirusem.

"Jest w stanie stabilnym i reaguje na leczenie, wszyscy życzymy jej powodzenia i pełnego powrotu do zdrowia" - powiedział w oświadczeniu dla portalu Billboard.com Francois Ravard, menedżer gwiazdy. Były mąż piosenkarki, John Dunbar dodał w rozmowie z Arcade, że chora "ledwo mówi i nie może mieć żadnych gości".

Faithfull zyskała sławę w latach 60. Przełomowym momentem było nagranie piosenki "As Tears Go By" w 1964 roku, napisanej przez członków The Rolling Stones - Micka Jaggera i Keitha Richardsa.

Współpracowała także m.in. z The Beatles i Metalliką. Ostatni album "Negative Capability" wydała w 2018 roku.

Marianne Faithfull kończy 70 lat 1 / 7 Brytyjska wokalistka, autorka tekstów i aktorka Marianne Faithfull przyszła na świat 29 grudnia 1946 roku. W czerwcu 1964 roku Brytyjka poznała menedżera The Rolling Stones, Andrew Loog Oldhama, dzięki któremu dwa miesiące później zadebiutowała piosenką "As Tears Go By”, którą napisał dla niej Mick Jagger i Keith Richards. Utwór dotarł na 9. miejsce brytyjskiej listy przebojów. Sporym powodzeniem cieszyły się również jej kolejne single: "This Little Bird", "Summer Nights" i "Come and Stay With Me" Źródło: Getty Images Autor: Stephan C Archetti/Keystone Features/Hulton Archive udostępnij

Na całym świecie potwierdzono ponad 1,2 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a prawie 64 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie potwierdzono ponad 310 tys. zachorować, z czego ponad 8 tysięcy chorych zmarło. We Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji liczba zakażonych wciąż rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u 3627 osób, zmarło w sumie 79.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi), piosenkarka Pink, metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watt (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man"), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, młoda piosenkarka Kalie Shorr, Pelle Almqvist z grupy The Hives, wokalista zespołu Asleep at the Wheel Ray Benson, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztof Drabikowski ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta. Ofiarami koronawirusa są także m.in. Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles, wokalista country Joe Diffie, członek Fountains of Wayne Adam Schlesinger, twórca utworu "I Love Rock'n'Roll" Alan Merrill, legendarny jazzowy muzyk Bucky Pizzarelli oraz autor "Ain't No Sunshine" Bill Withers.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.