Swój świąteczny mega hit "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey zaśpiewała z... dziećmi.

Mariah Carey, Nick Cannon i ich dzieci Moroccan Scott Cannon i Monroe Cannon /Frazer Harrison /Getty Images

Mariah Carey na swoim profilu na Twitterze wrzuciła nagranie, w którym wykonuje piosenkę z pomocą swoich dzieci - 7-letnich Moroccan i Monroe. Ojcem bliźniaków jest raper, aktor i komik Nick Cannon, z którym wokalistka ostatecznie rozwiodła się w 2016 r. (faktycznie rozstali się na początku 2014 r.).



"All I Want for Christmas Is You" jest najlepiej sprzedającym się świątecznym dzwonkiem od trzech lat, zakupiło go już 1,8 miliona posiadaczy komórek. Przebój Carey stał się pierwszą piosenką świąteczną, która sprzedała się w liczbie ponad miliona dzwonków w samych Stanach Zjednoczonych.

W 2005 roku, utwór znalazł się na 1. miejscu Billboard Hot 100 Reccurents. Od tego czasu piosenka zajmowała 1. miejsce na tej liście od 2005 do 2008 roku. Stała się też pierwszym singlem w dyskografii Carey, który znalazł się na 1. miejscu listy Billboard Hot Digital Songs.

W grudniu 2006 roku, "All I Want for Christmas Is You" stał się pierwszym świątecznym dzwonkiem, który otrzymał status Złotej i Platynowej Płyty od RIAA za sprzedaż powyżej miliona egzemplarzy.



Wielu artystów takich, jak John Mayer, Shania Twain, Samantha Bumba, My Chemical Romance, The Cheetah Girls oraz Miley Cyrus nagrało covery tej piosenki.

Mariah Carey obdarzona jest pięciooktawowym głosem. W czasie swej kariery sprzedała 200 milionów płyt na całym świecie i zdobyła pięć statuetek Grammy. Jej ostatnia płyta to "Caution" z 2018 roku.