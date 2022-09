Ostatni album Mariah Carey ukazał się na rynku w 2020 roku. Od tego czasu niewiele mówiło się o tym, aby gwiazda miała pracować nad nowym materiałem muzycznym. Okazuje się jednak, że czas pandemii piosenkarka poświęciła nie tylko na konieczne odpoczynek i regenerację. Gdy jej mocno nadwyrężony głos odzyskał dawną formę, gwiazda natychmiast weszła do studia nagraniowego w Atlancie. W podcaście wyjaśniła, że podjęła się kilku nowych projektów, z czego jeden to, jak sama nazwała - "tematyczny album".

"Jeden z projektów jest prawie skończony, kolejny to nowe utwory, przeznaczone do serialu lub filmu dokumentalnego" - poinformowała Carey. Piosenkarka nie powiedziała, o jaki serial czy film chodzi. Tu można jedynie snuć domysły, że może chce opowiedzieć fanom o swoim życiu, co w ostatnim czasie gwiazdy estrady czynią bardzo chętnie.

"No i jest jeszcze album tematyczny" - dodała. Tu również była bardzo oszczędna w szczegółach. Powiedziała jedynie, że jest to coś, o co ludzie prosili ją od lat i najwyraźniej dopiero w czasie pandemii znalazła czas na jego realizację. "Album nie jest jeszcze skończony, ale jest to projekt, który jest dla mnie bardzo ekscytujący. Pracuję nad nim z bardzo różnymi, nowymi artystami, a także muzycznymi legendami" - wyjaśniła.

Mariah Carey - Kraków, 11 kwietnia 2016 r. 1 / 10 Zobaczcie zdjęcia z pierwszego koncertu Mariah Carey w Polsce Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Jeśli jej nowa płyta wymaga jedynie ostatnich szlifów, może się okazać, że w tym roku artystka nie będzie opowiadać o swoim legendarnym świątecznym hicie, a kolejnym, 17. studyjnym krążku. Niewątpliwie mówiąc o tajemniczo brzmiącym "tematycznym albumie" podsyciła ciekawość fanów.