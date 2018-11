​Mariah Carey powraca z nowym albumem "Caution"

Amerykańska wokalistka Mariah Carey wydaje długo oczekiwany album studyjny. "Caution" zawierać będzie znane wcześniej utwory, a także udostępniony właśnie w sieci "The Distance". Premiera płyty - 16 listopada.

W zapowiadającym album utworze "The Distance" Mariah Carey ponownie rozwija skrzydła - filmowy klimat piosenki i ikoniczny refren przynoszą kolejny hit w karierze wokalistki. Dodatkowo zwrotki Ty Dolla $igna, który wspiera gwiazdę w nagraniu - tworzą idealny kontrapunkt wobec głosu Mariah.

Album "Caution" artystka zapowiedziała wstępnie, wydając na początku października poprzedni singel "With You". Po raz pierwszy zaprezentowała go na American Music Awards występem, który został dobrze przyjęty przez fanów i media. "Carey powaliła całą salę na kolana" - odnotował "People", a serwis Vulture zapewniał, że Mariah "zaprezentowała się w swojej najlepszej formie".

Przed "With You" artystka zaskoczyła swoich fanów kontrowersyjną balladą "GTFO", w którym obok wokalu pokazała swoje dowcipne, lekko ironiczne oblicze...

Mariah Carey to prawdopodobnie najpopularniejsza obecnie wokalistka na świecie, mająca na koncie ponad 200 milionów sprzedanych płyt i 18 (z czego aż 17 napisanych przez siebie) hitów ze szczytu listy Billboard Hot 100.

Ostatnia płyta artystki "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse" ukazała się w 2014 roku.

