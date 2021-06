Maria Peszek powraca. Zobacz teledysk "Virunga"

Utwór "Virunga" skierowany do osób LGBT to pierwszy singel z nadchodzącej nowej płyty Marii Peszek.

Maria Peszek zapowiada nowy album /Adam Burakowski / Reporter

Premierę piątego albumu Marii Peszek zaplanowano na wrzesień. Na razie jeszcze nie ujawniono tytułu i dokładnej daty.

Wokalistka i aktorka zaprezentowała właśnie teledysk do pierwszego singla "Virunga" ( sprawdź! ). Nagranie ukazuje się w czerwcu, czyli Pride Month.



"Drodzy przyjaciele LGBT, zawsze byliście blisko. Jesteście moimi wiernymi odbiorcami, dajecie mi siłę i inspirujecie. Podziwiam Was. Znam uczucie wykluczenia. To także moje doświadczenie. Bo moje wybory życiowe odbiegają od społecznie przyjętych za obowiązujące. Dlatego pierwsza piosenka z mojej nowej płyty jest właśnie dla Was" - tłumaczy Maria Peszek.

Autorami nagrania są Maria Peszek i Kamil Pater.

Clip Maria Peszek VIRUNGA

Swoją karierę muzyczną córka Jana Peszka rozpoczęła w 2005 r. płytą "Miasto mania", która powstała we współpracy z Wojtkiem Waglewskim i jego synami - Fiszem i Emade. Trzy lata po debiucie ukazał się drugi album "Maria Awaria", wyprodukowany przez Andrzeja Smolika.

Peszek szybko znalazła się w gronie najpopularniejszych artystek na scenie alternatywnej w naszym kraju. Ten status potwierdziły kolejne wydawnictwa - "Jezus Maria Peszek" (2012) i "Karabin" (2016). Wszystkie dotychczasowe studyjne płyty pokryły się przynajmniej pojedynczą platyną.