Margaret zaklęła na wizji. Teraz wykorzystała to w piosence "Przebiśniegi"

Do sieci trafiła oficjalna studyjna wersja piosenki "Przebiśniegi" Margaret. Utwór jest zapowiedzią nowego materiału jurorki ostatniej edycji "The Voice of Poland".

Przypomnijmy, że Margaret krótko po zakończeniu dziesiątej edycji "The Voice of Poland", gdzie była trenerką, zdecydowała się zawiesić karierę.

- Czuję się wypłukana po tym programie. Na razie muszę wziąć przerwę. Ten program generuje dużo kompromisów, więc zobaczymy, czy będę się na nie godzić - tak komentowała swój udział w show TVP w rozmowie z Interią.

"Ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie" - wyznała wokalistka w grudniu 2019 r. na swoim Instagramie zapowiadając dłuższą przerwę.

Tymczasem już dwa miesiące później Margaret wraz ze swoim partnerem KaCeZetem ujawnili plany związane z muzyką. Poinformowali o otwarciu własnej wytwórni muzycznej Gaja Hornby Records.

Na początku marca Margaret wróciła na Instagrama i do nagrywania. W ramach współpracy z fundacją Rak'N'Roll wokalistka rozpoczęła zbiórkę pieniędzy dla chorych na nowotwór i zapowiedziała, że gdy suma zostanie uzbierana, pochwali się nowym numerem.

Po pierwszym singlu "Nowe plemię" poznaliśmy piosenkę "Przebiśniegi", którą prapremierowo Margaret wykonała na antenie newonce.radio. Fani domagali się wersji studyjnej utworu, dlatego to właśnie on trafił na drugiego singla.

Inspiracją do stworzenia "Przebiśniegów" stała się soczysta wypowiedź w jednym z wywiadów, którego Margaret udzieliła kilka lat temu podczas telewizyjnej transmisji live. Fragment tego wywiadu został wykorzystany w nowym numerze jako efekt zdystansowania i spojrzenie z przymrużeniem oka na to co było. Wypowiedź z wywiadu wziął na warsztat DJ Falcon1 - jeden z najważniejszych DJ-ów i turntablistów w Polsce, członek ekipy JWP Crew i współtwórca Spinlab DJ School.

"Nowa muzyczna podróż Margaret to podążanie własną drogą, realizowanie własnych planów bez względu na presję i oczekiwania otoczenia. Margaret po raz kolejny przemawia dojrzałym wewnętrznie i emocjonalnym głosem, bez patosu i zbędnej powagi. Pokazuje kierunek do osiągnięcia własnego zen i akceptacji siebie" - czytamy.