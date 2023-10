Przypomnijmy, że benefis Lecha Wałęsy odbył się dokładnie w 80. urodziny byłego prezydenta RP. Jubilat w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności świętował także 40-lecie przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla.

Wśród gości pojawili się m.in. Jacek Fedorowicz, Henryka Krzywonos, czy Robert Więckiewicz, który zagrał Wałęsę w filmie Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Prowadzącym wieczór był Maciej Stuhr, a muzycznie wieczór uświetniła Natalia Szroeder, która wykonała m.in. utwór "Nie spoczniemy" Czerwonych Gitar.

Margaret wzięła w obronę Natalię Szroeder

"Ja pani bardzo dziękuję i zgłaszam do pani praktyczną prośbę, by pani już nie schodziła z wagi, bo pani będzie miała problem pocałować nawet wodę pod prysznicem" - powiedział Wałęsa do Szroeder.

Zakłopotana wokalistka odparła, że zaszczytem jest bycie tutaj. Wtem sytuację starał się ratować konferansjer, Maciej Stuhr, który stwierdził: "Panie prezydencie jest wielkim honorem być tutaj z panem, ale jest też bardzo miło mieć garderobę koło Natalii" - rzucił żartem aktor.

Te komentarze nie spodobały się byłemu premierowi. Jan Krzysztof Bielecki także zareagował i powiedział: "Panie Maćku, można zgłosić panu reklamację? Jestem zdruzgotany tym, że prezydent tak zareagował na ten recital".

Kuriozalne słowa Wałęsy odbiły się szerokim echem w sieci. Sytuację skomentowała m.in. Margaret w relacji na Instagramie.



"Zbyt często spotykałam się z uwagami dotyczącymi mojego wyglądu... Za gruba, za chuda... I to jeszcze w atmosferze 'troski'. Panowie, zajmijcie się swoimi brzuchami, o które my wcale nie pytamy" - napisała wokalistka.

W swoim wpisie oznaczyła też Natalię Szroeder: "Tak dla przypomnienia, jedna z piękniejszych kobiet, jakie znam".