Marek Niedźwiecki wraca na antenę. Gdzie będzie można go usłyszeć?

Marek Niedźwiecki w maju odszedł z Polskiego Radia. Przez długi czas nie było wiadomo, czy wróci do radia. Teraz jednak okazało się, że znów zasiądzie przed mikrofonem.

Zamieszanie rozpoczęło się w połowie maja, gdy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" znalazł się 15 maja na szczycie listy przebojów.



Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania. W wyniku afery z radia odeszło wtedy kilkanaście osób.



Prowadzący Listy Przebojów wystosował oświadczenie. "Złożyłem dziś wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Słuchaczy, bo stworzyliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Oczekuję od wezwanych oficjalnych przeprosin oraz przekazania kwoty 10 tys. złotych na rzecz lekarzy walczących z pandemią" - napisał.



Żadne z jego wymogów nie zostały spełnione, a Niedźwiecki przez kilka miesięcy nie udzielał informacji, czy jeszcze kiedykolwiek wróci do radia.

Na stronie "Radia 357", założonego przez byłych dziennikarzy Trójki (m.in. Piotra Stelmacha), pojawiło się nagranie podpisane "Marek Niedźwiecki ma coś do ogłoszenia". Okazało się, że Niedźwiecki poprowadzi 1 listopada audycję "Muzyka Ciszy". Rozpocznie się o godzinie 19.

"Chciałbym, aby ta audycja przyniosła nam wszystkim trochę zadumy i spokoju. Najpiękniejsze utwory w historii muzyki, klasyka rocka, ale też kilka nowości. Między innymi pożegnalne utwory Fisha i grupy Perfect" - zdradził dziennikarz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.