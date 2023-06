Informację o śmierci przekazał Bogdan Tchórzewski, inny były członek Bajmu .

"Nie ma już Jarka Kozidraka, a dziś, w rocznicę jego śmierci, odszedł kolejny członek Marek Makuch git.bas . Myślę, że jeszcze zagramy tam kiedyś na górze. R.I.P." - napisał Tchórzewski.



Oficjalne pożegnanie pojawiło się również na stronie formacji.



"W dniu dzisiejszym odszedł nasz kolega Marek Makuch, który grał z nami w latach 80.żegnaj Marku! Zawsze zostaniesz w naszej pamięci...BAJM" - czytamy.



Reklama

Na osobne wspomnienie zdecydował się też Grzegorz Kabasa z zespołu Bremenn:



"Gdy się przechadzał ulicami mojego miasta rodzinnego, od razu było wiadomo, że to facet wystający z tłumu. Zwyczajnie było widać, że to osobowość artystycznie naznaczona. Poznałem go pewnie jakieś czterdzieści lat temu, w okolicznościach muzycznych. Ja jako nastolatek dumny z umiejętności uchwycenia akordu C-dur w pozycji pierwszej, on jako zawodowiec, basista Bajmu, czyli człowiek show-biznesu. Kto by pomyślał, że po paru latach staniemy na jednej scenie".

Kim był Marek Makuch?

Marek Makuch był basistą w przeszłości związany z grupą Bajm, z którą występował od 1980 do 1985 roku. Razem z formacją nagrał dwie pierwszy płyty zespołu - "Bajm" (1983) i "Martwa woda" (1985).

Makuch występował także w grupie Old Klezmer Trio, która wykonywała covery muzyki klezmerskiej.

Makuch w ostatnich latach aktywnie działał w Puławach, gdzie pojawiał się m.in. na imprezach charytatywnych.

"Z przykrością i ogromnym żalem informujemy, że odszedł Marek Makuch - muzyk, aktor, nietuzinkowy człowiek, nasz przyjaciel" - pożegnał go Młodzieżowy Dom Kultury Puławy.