Piosenka "Siłacz", która przyniosła wielką sławę Marcinowi Rozynkowi pochodzi z wydanej w 2003 roku debiutanckiej solowej płyty wokalisty "Księga urodzaju". To przy tym wydawnictwie pomagał mu Grzegorz Ciechowski. Jego śmierć w grudniu 2001 roku sprawiła, że obowiązki producenta przejął Leszek Biolik. Polski muzyk w sumie wydał jeszcze płyty: "Następny będziesz ty" (2004), "On-Off" (2006), "Ubieranie do snu" (2009) i "Second Hand" (2012) z nowymi wersjami piosenek z repertuaru m.in. Hey, L.Stadt, Smolika, Paristetris czy Homosapiens.

Na długie lata kompletnie jednak zniknął ze sceny. W 2019 roku dość niespodziewanie pojawił się na koncercie "Nie pytaj o Polskę #30latwolności" podczas Festiwalu w Opolu, czym kompletnie zaskoczył widzów. Wokalista wykonał swój największy przebój. Poza tym jednym incydentem, Rozynek pozostawał w cieniu i unikał kontaktów z mediami.

Choć deklarował, że nie planuje powrotu do na scenę, niespodziewanie połączył siły z dawnymi kolegami z zespołu i w 2023 r. otrzymaliśmy płytę "Coraz inaczej". Rozynek w rozmowie z portalem plejada.pl wyznał, dlaczego zniknął z show-biznesu na tak długi czas. ""To nie jest żadna tajemnica, że wydawcy chcą zarabiać na płytach. W pewnym momencie zostałem wezwany na 'rozmowę dyscyplinującą', gdzie usłyszałem, że 'nie sprzedaję wielkich nakładów i tak dalej być nie może'. W takiej sytuacji zawsze pojawia się proste pytanie, czy ulegniemy i przystaniemy na czyjeś koncepcje, czy raczej zdecydujemy wyłączyć cały ten magiel i pójść w swoją stronę" - mówił.

Wideo ATMOSPHERE - Coraz inaczej

"W moim przypadku trochę tak było, że straciłem po prostu ochotę na siłowanie się z kimkolwiek. Chociaż zapewne nie we wszystkim miałem rację i paru wyborów dziś żałuję. Na coś się zdecydowałem, a na coś już nie. Zwykłe koleje życia. Napoleon pod Waterloo też przesadził" - dodał.

Marcin Rozynek. Co się działo, gdy zrezygnował z grania

Rozynek przyznał, że żył zwyczajnym, szczęśliwym życiem. Nie próbował się wzbogacać wykorzystując dobre imię i nie brał się za żadne dodatkowe biznesy. Oddał się w pełni wychowaniu dzieci i w tamtym czasie bardzo odpowiadała mu cisza na jego temat. "Fakt, że przez parę lat w ogóle się nie odzywałem, miało związek z moją codziennością. Była też seria drobnych detonacji, nieprzyjemnych, ale zdarzających się w życiu każdego, która odsunęła muzykę na dalszy plan" - poinformował.

A w jaki sposób doszło do reaktywacji zespołu? "Od początku czuliśmy, że historia naszego wspólnego grania skończyła się w dość nienaturalny sposób. Nastąpiło kilka sytuacji zapewne nie najpiękniejszych z towarzyskiego punktu widzenia, jednak nie na tyle fatalnych, by odepchnęły nas od siebie na lata" - zdradził Rozynek. Dodał również, gdy w tle pojawiła się taka myśl, musiał się zgodzić. Z prostych, jeszcze niezobowiązujących rozmów, naturalnie przeszli do prób, a za próbami poszły nowe numery.

Co ciekawe, do zespołu Atmosphere dołączył syn Marcina Rozynka Filip, a także basista Arek Lisowski, który wcześniej współpracował z wokalistą przy jego solowych projektach. Dodatkowo szeregi zespołu zasilił Mikołaj Lisowski - perkusista i syn Arka Lisowskiego. Chłopcy znali się ze szkoły muzycznej i to oni mieli dać motywacyjnego "kopa" rodzicom, do nagrania wspólnie czegoś nowego.