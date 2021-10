Marcin Pendowski potrzebuje wsparcia. Zrzutka na rehabilitację muzyka

8 czerwca basista grupy Fisz Emade Tworzywo, Marcin Pendowski, nie ze swojej winy ucierpiał w poważnym wypadku, gdy motocyklem jechał na próbę. Muzyk przez długi czas był w śpiączce farmakologicznej, obecnie wymaga rehabilitacji.

Na Facebooku Tworzywa pojawił się apel o wsparcie zrzutki zorganizowanej przez Polską Fundację Muzyczną.



"Polska Fundacja Muzyczna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na rehabilitację pogruchotanej przez wypadek ręki. Gorąco zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy, co sami uczyniliśmy." - napisali muzycy.



29 października 2021 ukaże się nowa płyta Fisz Emade Tworzywo, pt. "Ballady i protesty", na której zespół zapowiada mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90. Na płycie znajdziemy 18 utworów, w nagraniach których oprócz Pendowskiego wzięli udział m.in. Mariusz Obijalski (instr. klawiszowe), Michał Sobolewski (gitary), Staszek Wróbel (bas), oraz wokalistka zespołu Shyness! i Rebeka Iwona Skwarek oraz Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.



W sierpniu 2021 roku pojawiła się winylowa reedycja drugiej autorskiej płyty wydanej jako Pendofsky, pt. "Gumolit", która ukazała się jesienią 2020 r. (pięć nominacji do Fryderyków 2021 w jazzowych kategoriach). Z tej okazji do sieci trafił teledysk do singla "Gratulujemy" ( sprawdź! ).

"Miałem połamaną czachę w 10 miejscach, obrzęk mózgu, wstawiane płytki, mam połamaną i podrutowaną miednicę, rozwalony prawy bark i prawego kciuka. Byłem w śpiączce kilka dni" - pisał później muzyk.

"Żeby walczyć z depresją jaka mnie dopada, spróbowałem dokończyć prace nad miksem 'Gratulujemy'; nad tą piosenką pracowałem jeszcze przed wypadkiem. No i udało się, mimo, że pracowałem na łóżku, lewą ręką - a jestem praworęczny - miks wyszedł dobrze, jestem zadowolony. W takim stanie robiłem też okładkę singla" - opowiada Marcin Pendowski.

W nagraniu wzięli także udział: perkusista Tomasz Waldowski (LemON), saksofonista Marcin Kajper (zespół Raya Wilsona znanego z Genesis), dodatkowo w klipie pojawił się trębacz Rafał Dubicki (Sławomir).

Kim jest Marcin Pendowski - Pendofsky?

Marcin Pendowski jest cenionym polskim basistą. Wraz z grupą Artrosis ( sprawdź! ) był dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. Od kilku lat jest także członkiem grupy Fisz Emade Tworzywo (płyty "Mamut", "Drony", "Radar"). Wspiera na scenie również chór Sound'n'Grace.

W 2013 r. wziął udział w reaktywacji zespołu Human, z którym zaprezentował premierowe nagranie "Blisko ciebie". Ostatecznie ten skład poszedł w rozsypkę.