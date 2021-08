8 czerwca Marcin Pendowski nie ze swojej winy ucierpiał w poważnym wypadku, gdy motocyklem jechał na próbę.

"Miałem połamaną czachę w 10 miejscach, obrzęk mózgu, wstawiane płytki, mam połamaną i podrutowaną miednicę, rozwalony prawy bark i prawego kciuka. Byłem w śpiączce kilka dni" - pisał później muzyk.

Basista grupy Fisz Emade Tworzywo nagrywa również pod szyldem Pendofsky.

Jeszcze w tym miesiącu planowana jest premiera winyla "Gumolit", drugiej autorskiej płyty Pendofsky, która ukazała się jesienią 2020 r. (pięć nominacji do Fryderyków 2021 w jazzowych kategoriach). Z tej okazji do sieci trafił teledysk do singla "Gratulujemy".

"Żeby walczyć z depresją jaka mnie dopada, spróbowałem dokończyć prace nad miksem 'Gratulujemy'; nad tą piosenką pracowałem jeszcze przed wypadkiem. No i udało się, mimo, że pracowałem na łóżku, lewą ręką - a jestem praworęczny - miks wyszedł dobrze, jestem zadowolony. W takim stanie robiłem też okładkę singla" - opowiada Marcin Pendowski.

W nagraniu wzięli także udział: perkusista Tomasz Waldowski (LemON), saksofonista Marcin Kajper (zespół Raya Wilsona znanego z Genesis), dodatkowo w klipie pojawił się trębacz Rafał Dubicki (Sławomir).

Kim jest Marcin Pendowski - Pendofsky?

Marcin Pendowski jest cenionym polskim basistą. Wraz z grupą Artrosis ( sprawdź! ) był dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. Od kilku lat jest także członkiem grupy Fisz Emade Tworzywo (płyty "Mamut", "Drony", "Radar"). Wspiera na scenie również chór Sound'n'Grace.

W 2013 r. wziął udział w reaktywacji zespołu Human, z którym zaprezentował premierowe nagranie "Blisko ciebie". Ostatecznie ten skład poszedł w rozsypkę.

W październiku 2020 r. wypuścił płytę "Gumolit" swojego projektu Pendofsky. Z tego albumu pochodzi utwór "Kilka pytań o wolność", w którym gościnnie zaśpiewał Tomasz Organek.