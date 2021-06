Marcin Patrzałek w utworze "Nocturne". Znów podbije sieć?

Do sieci trafił nowy singel Marcina Patrzałka pt. "Nocturne". O polskim gitarzyście znów będzie głośno na całym świecie?

Marcin Patrzałek to pochodzący z Kielc gitarzysta, którego polska publiczność poznała w programie "Must Be The Music". Pierwszy raz pojawił się na castingach jako 12-latek. Dwa lata później wrócił do programu i wygrał dziewiątą edycję show.

W 2018 roku Patrzałek pojawił się w piątej edycji włoskiego talent show "Tu Si Que Vales", który również wygrał i zgarnął 100 tys. euro.

W 2019 roku Patrzałek zrobił furorę w 14. sezonie amerykańskiego "Mam talent". 19-latek już od swojego pierwszego występu - kiedy to złączył Beethovena i System of a Down - zjednał sobie całe jury.

"Niesamowite, to było niesamowite. Wiem jakie to jest trudne, ponieważ sam próbowałem nauczyć się gry na gitarze, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony" - mówił Simon Cowell.



Polak przygodę z programem zakończył na półfinale. Dzięki udziało w talent show zainteresował się nim amerykański oddział Sony Music i podpisał z nim kontrakt na wydanie płyty.

Obecnie pracuje nad debiutanckim albumem. Jego najnowszą zapowiedzią jest singel "Chopin".

"To unikalne, swobodne opracowanie słynnego Nocturnu Fryderyka Chopina op.9 nr 2. Tym razem usłyszymy go w wersji na gitarę z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

Wcześniej wyczekiwany album Marcina Patrzałka zwiastowała interpretacja "Sonaty Księżycowej".



