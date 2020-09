Marcin Maciejczak z nową piosenką. Posłuchaj utworu "Marzenie"

Po platynowym singlu "Jak gdyby nic", świetnie przyjętym "Deszcz i bez" oraz piosence "Jeśli powiem" do filmu "Tarapaty 2", Marcin Maciejczak nie zwalnia tempa i prezentuje utwór "Marzenie".

Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids".

Jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global" - oficjalnego kanału YouTube formatu "The Voice", który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata.



Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.



14-latek z Bartochowa koło Sieradza po wygranej w show TVP wypuścił singel "Jak gdyby nic" (ponad 9,1 mln odsłon), który dotarł do szczytu wielu radiowych list przebojów.



Następnie młody wokalista zaprezentował utwory "Deszcz i bez" oraz "Jeśli powiem" (z filmu "Tarapaty 2").



16 września pojawił się kolejny singel "Marzenie". "'Marzenie' to piosenka, która bezpośrednio mówi o tym, co wydarzyło się w moim życiu. Że trzeba wierzyć w swoje możliwości i sięgać po marzenia" - komentuje Marcin.

Fani są zachwyceni nową piosenką. "Jesteś geniuszem w tym, co robisz. Twój głos jest po prostu cudowny. Następna wspaniała piosenka", "Nie dość, że płyniesz po nutach jak statek po morzu, to hipnotyzujesz nas swoim pięknym głosem pełnym emocji", "Brzmienie twojego głosu jest niesamowicie magiczne i tajemnicze. Przenosi nas do innego świata i zmusza do refleksji. Powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w komentarzach.