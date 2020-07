Marcin Maciejczak pojedzie na Eurowizję? Jest komentarz

Marcin Maciejczak to obecnie jeden z najzdolniejszych nastoletnich wokalistów w Polsce. Jego kariera rozwija się w błyskawicznym tempie. Czy młody piosenkarz będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji Junior?

Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids".



Jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global" - oficjalnego kanału YouTube formatu "The Voice", który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata.



14-atek z Bartochowa koło Sieradza po wygranej w show TVP wypuścił singel "Jak gdyby nic" (ponad 8 mln odsłon), który dotarł do 20. miejsca najczęściej odtwarzanych utworów w Polsce, docierając do szczytu wielu radiowych list przebojów.

Podobnym zainteresowaniem cieszy się drugi jego utwór "Deszcz i bzy".

Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.

"Nie wiem, czy to jest jeszcze na 100% i czy to w ogóle jest realne, ale jest to jakieś tam moje małe marzenie" - mówił wokalista na temat Eurowizji, zaraz po wygranej w "The Voice Kids".



Aby reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie Maciejczak musiałby wziąć udział w "Szansie na sukces". "Dziękujemy za zainteresowanie twórczością Marcina. Nie rozważamy udziału w programie 'Szansa na Sukces'" - odpowiedzieli jednak menedżerowie młodego wokalisty.