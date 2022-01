"Farma" to reality show, w którym przyzwyczajeni do wygód i uroków wielkomiejskiego życia uczestnicy, będą musieli przetrwać w warunkach jakich do tej pory nie znali. Wczesne wstawanie, opieka i obrządzanie zwierząt, prace w polu, posiłki z tego co uda się im wyhodować, a spokojny sen tylko wtedy, gdy obowiązki na to pozwolą. Do tego pojedynki o przetrwanie a także zadania, które będą wymagały od nich trudnych decyzji, nie zawsze w zgodzie z ich charakterem.



Jednym słowem - lekko nie będzie i już po wstępnej konfrontacji z warunkami panującymi na farmie okaże się, że nie wszyscy będą gotowi na to, co ich czeka.

Reklama

W przygodę pełną wyzwań, wyruszą z uczestnikami Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, które od pierwszego dnia będą starały się wspierać "farmerów" w ich drodze do Zwycięstwa!



Emisja programu już od 17 stycznia, od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 w Polsacie.