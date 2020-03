Marcelina w ciąży. Pokazała zdjęcie USG

Marcelina, 34-letnia wokalistka spodziewa się pierwszego dziecka. Pokazała zdjęcie brzucha oraz USG.

Marcelina ma na koncie współpracę z wieloma polskimi gwiazdami /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Marcelina Misztal (wcześniej nosiła nazwisko Stoszek) to pochodząca z Cieszyna, polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, znana także z występów pod pseudonimem Mariija.

Jej twórczość to nowoczesny pop ubarwiony elementami soulu, jazzu oraz R&B.



Marcelina zadebiutowała w 2008 roku piosenką "There Is No One".

Od tej pory wokalistka wydała już kilka solowych albumów, w tym ostatni w 2018 roku zatytułowany "Koniec wakacji". Współpracowała także m.in. z Piotrem Roguckim ("Karmelove") czy Grubsonem ("Jedna z planet").

We wtorek, 25 marca piosenkarka podzieliła się z fanami radosnymi wieściami. Na Instagramie udostępniła swoje zdjęcie, na którym pokazuje ciążowy brzuch.

"Jest to bardzo duży obiad oraz początek 5 miesiąca i nowej przygody! trzymajcie kciuki!" - czytamy w opisie.