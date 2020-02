Marcelina Szlachcic i teledysk "Q&A": Gościnnie Roksana Węgiel i Jacek Stachursky

Młoda wokalistka zyskała popularność dzięki udziałowi w programie telewizyjnym "The Voice of Kids". Po zakończeniu talent show jej kariera nabrała tempa. W nowym singlu Marcelina Szlachcic prezentuje fanom, jak wygląda jej codzienne życie. "Q&A" to piosenka, za której pośrednictwem odpowiada na najczęściej zadawane jej pytania. W teledysku gościnnie pojawią się m.in. Roksana Węgiel, Jacek Stachursky i producent utworu Deemz.

Marcelina Szlachcic prezentuje nowy teledysk /Universal Music Polska

W nowym singlu Marcelina Szlachcic wyjawia, że pytania, jakie otrzymuje, nie dotyczą jedynie spraw zawodowych, lecz również życia prywatnego: np. numeru telefonu i chłopaka. 15-letnia wokalistka komentuje dociekliwość innych w zabawny i zawadiacki sposób, pokazując tym samym dystans i poczucie humoru.

Clip Marcelina Szlachcic Q&A

Reklama

"Bardzo się cieszę, że zrobiłam singiel z Trikiem i Deemzem. Piosenka nazywa się 'Q&A' i znajdują się w niej pytania, które zadają mi fani na Instagramie, Facebooku i różnych innych social mediach. W singlu na nie odpowiadam" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Marcelina Szlachcic ( sprawdź słowa piosenki "Q&A"! ).

Chociaż w piosence wokalistka śpiewa, że ciągłe odpowiadanie na pytania "trochę ją już męczy", tłumaczy, że lubi udzielać wywiadów. Informowanie o nowych projektach muzycznych uważa za jeden ze swoich zawodowych obowiązków. Cieszy się, że ludzie chcą jej słuchać i śledzić jej karierę na bieżąco.

"Nie odczuwam presji. Wiem, że jest to moja praca. Po prostu muszę odpowiadać na zadawane pytania, bo ludzie chcą wiedzieć, co się u mnie aktualnie dzieje - to jest fajne. Ponadto lubię mówić o sobie, nie przechwalać się, ale po prostu opowiadać" - tłumaczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcelina Szlachcic o piosence "Q&A" Newseria Lifestyle

Mimo młodego wieku Marcelina Szlachcic wie, jaką muzykę chciałaby tworzyć. Zależy jej na pozytywnym odbiorze piosenki "Q&A". Wierzy, że jej fani docenią pracę, którą włożyła w realizację tego muzycznego projektu.

"Mam nadzieję, że singel będzie hitem, bo jest utrzymany w stylu muzycznym, który chciałabym tworzyć najbardziej. Mam nadzieję, że spodoba się wszystkim moim słuchaczom" - wyjaśnia wokalistka.

Autorami nagrania są Deemz, Tomasz Kulik i Marcelina Szlachcic.

W teledysku "pojawiają się" koleżanki i koledzy z branży, w tym m.in. Roksana Węgiel, Jacek Stachursky, Czarny HIFI, Zuza Jabłońska, Deemz, Triku czy stylistka Roksana Kwiatkowska.

W pierwszej edycji "The Voice Kids" Marcelina Szlachcic trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego (na castingu z piosenką "Kaktus" Bovskiej - sprawdź! - przekonała do siebie wszystkich trzech jurorów).

"Uwielbia sport i... horrory. Bawi się charakteryzacją, dzięki której zmienia kolegów i koleżanki w postaci z powieści grozy" - tak zapowiedziano Marcelinę w show TVP.