Marcelina i jej miejsce na ziemi (nowy teledysk "Dinozaury")

Marcelina podzieliła się teledyskiem do utworu "Dinozaury", który jest drugim singlem z jej nowej płyty "Koniec wakacji".

Kadr teledysku "Dinozaury" /

Album "Koniec wakacji" ukazał się 28 września. Drugim - po utworze "Tańcz" - singlem promującym to wydawnictwo jest kawałek "Dinozaury".



Nad płytą Marcelina pracowała razem z Kubą Karasiem (The Dumplins) i Kamilem "Holdenem" Kryszakiem.



- Była między nami fajna chemia, dużo rozmawialiśmy, wysyłaliśmy sobie dużo inspiracji. Ja mu opowiadałam o tym, co bym chciała osiągnąć na tej nowej płycie. Głównie zależało mi na takim syntetycznym bębnie. Chciałam więcej elektroniki, ale pomieszanej z brudną gitarą, co było zawsze dla mnie charakterystyczne. I tak od słowa do słowa wyszło: "Zróbmy to razem!" - mówiłam nam Marcelina o pracy z Kubą Karasiem.

Do piosenki nakręcono teledysk, który wyreżyserowali Zosia Zija i Jacek Pióro. "Klip powstał w mojej ukochanej Szklarskiej Porębie. Tam jest moje miejsce na ziemi i miłość mojego życia" - napisała wokalistka.

Zobacz teledysk "Dinozaury":



Clip Marcelina Dinozaury