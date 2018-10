Manowar: Karl Logan poza zespołem

"Karl Logan nie będzie występować z Manowar" - amerykańska grupa wydała oświadczenie dotyczące gitarzysty oskarżonego o posiadanie dziecięcej pornografii.

Karl Logan (pierwszy z lewej) już nie bedzie występował w Manowar /Oficjalna strona zespołu

Muzycy Manowar i Magic Circle Entertainment Management odnieśli się do zaistniałej sytuacji i zarzutów, jakie postawiono ich gitarzyście.

"W związku z zatrzymaniem Karla Logana i postawionymi mu zarzutami oraz odnośnie faktu, iż Karl i jego prawnicy zajmują się aktualnie tymi problemami, nie będzie on występować z Manowar" - czytamy.

Pozostali członkowie grupy zaznaczyli jednocześnie, iż nie będzie mieć to wpływu na nowy album i zbliżającą się trasę.

Po niedawnym wyjściu na jaw całej sprawy, chęć zastąpienia oskarżonego muzyka Manowar wyraził David Shankle, którego Karl Logan zastąpił w składzie samozwańczych Królów Metalu w 1994 roku.

"Zawsze doskonale rozumiałem się z Joeym (DeMaio, basistą Manowar), Erikiem (Adamsem, wokalistą) i resztą chłopaków, których uważam za braci, więc jeśli będzie taka potrzeba, z przyjemnością ponownie stawię się na wezwanie" - napisał David Shankle, który koncertował w barwach Manowar w ramach promocji pomnikowego albumu "Kings Of Metal" (1988 r.) i walnie przyczynił się do powstania longplaya "The Triumph Of Steel" (1992 r.).



“The Final Battle", pożegnalna trasa Manowar, zostanie wznowiona w lutym 2019 roku w Tel Awiwie, po czym zespół odwiedzi Rosję, Europę Wschodnią, Skandynawię i Niemcy oraz wystąpi jako główna gwiazda francuskiego festiwalu Hellfest.



Przypomnijmy, że 57-letniemu Karlowi Loganowi postawiono sześć zarzutów umyślnego wykorzystywania nieletnich na podstawie posiadanej przez niego dziecięcej pornografii. Obecnie, po wpłaceniu kaucji, muzyk oczekuje na rozprawę.