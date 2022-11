Grupa Maneskin zapowiadając album "Rush!" wspomniała, że jest on inspirowany... zespołem Radiohead! Już jesteśmy ciekawi, czy to tylko szumne zapowiedzi, czy też brzmienie włoskiego zespołu naprawdę w jakiś sposób zbliży się do grupy dowodzonej przez Thoma Yorke'a.

Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej tracklisty, ale należy się spodziewać, że na trzecim albumie pojawią się wydane w ostatnich miesiącach piosenki, jak "Supermodel", "Kool Kids", "The Loneliest", a może nawet "If I Can Dream" nagrane do filmu "Elvis". Jednym z producentów ma być Max Martin, który odpowiadał już wcześniej m.in. za jeden z singli.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maneskin podczas Open'er Festival 2022 INTERIA.PL

Zaraz po przekazaniu informacji o zbliżającej się premierze, zespół udzielił wywiadu magazynowi "NME". Basistka, Victoria De Angelis, wyznała, że na nowym krążku pozwolili sobie na nieco więcej szaleństwa i eksperymentów. Mieli zainspirować się sposobem pracy Radiohead - to od nich zaczerpnęli podejście do tworzenia, według którego dla każdej piosenki wykreowali specjalny świat, specyficzną atmosferę.

Maneskin wyda album "Rush!". Premiera w styczniu 2023 roku

Grupa Maneskin rozpoczęła swą drogę na szczyt w 2021 roku. Wcześniej jednak, bo w 2018 roku, stali się rozpoznawalni w ojczyźnie, a ich krążek "Il ballo della vita" był bardzo popularny. W ten sposób utorowali sobie ścieżkę do występu na Festiwalu w San Remo, który zwyciężyła - dzięki temu pojechała reprezentować Włochy na Eurowizji.

I to był wielki sukces, a jednocześnie początek kolejnych. Aktualnie zespół koncertuje na całym świecie, wydał trzy albumy. Rozgrzewał też publiczność przed występami The Rolling Stones w ubiegłym roku. W tym roku grupa pojawiła się w Polsce na Open'er Festival, a w przyszłym wystąpi na warszawskim Torwarze (12 maja 2023 roku).