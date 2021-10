Måneskin z teledyskiem do utworu "Mammamia". Znów będzie o nich głośno?

8 października włoski zespół Måneskin zaprezentował swój najnowszy singiel "Mammamia" (sprawdź!).

11 dni później do sieci trafił teledysk do numeru, który wyreżyserował Rei Nadal.



"Mammamia" to prawdopodobnie utwór, który znajdzie się na kontynuacji albumu "Teatro d'ira - Vol. I" z marca 2021 r. Na razie nie znane są żadne szczegóły tego wydawnictwa.

Clip Maneskin MAMMAMIA

Måneskin - kim są sensacyjni zwycięzcy Eurowizji 2021?

Wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia.

W tym roku formacja wygrała Eurowizję utworem "Zitti E Buoni" ( sprawdź! ), co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni od sukcesu w Rotterdamie mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.

Ich drugi album "Teatro d'ira - Vol. I" miał premierę 19 marca 2021 roku, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które już pierwszego dnia po premierze uzyskało ponad 6,5 miliona odtworzeń, stając się numerem 1 na Youtube we Włoszech oraz plasując się w TOP20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie.

W ostatnich miesiącach Maneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki ("Beggin'" - sprawdź! , i "I Wanna Be Your Slave" - zobacz klip! ) w TOP10 w UK.

Maneskin zagra w Warszawie. Kiedy koncert?

Grupa zagra 16 koncertów na międzynarodowej trasie, która odwiedzi między innymi Londyn, Brukselę, Wiedeń, Pragę, Paryż czy Rzym, a 15 lutego 2022 r. wystąpią w Warszawie, na COS Torwar.

Maneskin w Polsce - ceny biletów na koncert:

Trybuny, miejsca siedzące - 199 - 249 zł

Płyta, miejsca stojące - 229 zł

Golden Circle, miejsca stojące - 299 zł.