Maneskin opublikował nowy teledysk. Zobacz klip do utworu "I Wanna Be Your Slave"

Ich piosenki "Beggin" oraz "I Wanna Be Your Slave" zajmują 1. i 10. miejsce na liście najczęściej odtwarzanych utworów w Spotify na całym świecie.

Również ich występ na Polsat SuperHit Festiwal 2021 odbił się szerokim echem. Single "I Wanna Be Your Slave" oraz "Zitti E Buoni" zdobyły w Polsce platynowe wyróżnienie.



"Oficjalny teledysk do utworu 'I Wanna Be Your Slave' rzuca publikę w sam środek pętli, w której każde pragnienie ma swoją cenę. Jako gwiazdy odważnego i pozbawionego filtra show, Maneskin przedstawia klimat i tekst utworu, gdzie kontrastowe postacie mówią o seksualności we wszystkich niuansach... gdzie sprzeczności, które drzemią w każdym z nas sprawiają, że jesteśmy nieperfekcyjnymi, grzeszącymi ludźmi z potrzebą zbawienia" - czytamy w zapowiedzi klipu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maneskin w "Wydarzeniach": Nie sprawiamy żadnych problemów, jesteśmy grzeczni Polsat News

Klip został wyreżyserowany przez Simone Bozelliego. Jego wizualna narracja śledzi siłę ludzkich powiązań w sferze impulsów i relacji. Bozzelli wygrał nagrodę podczas 35 Międzynarodowego Tygodnia Krytyki Filmowej w Wenecji z krótkim metrażem 'J'Adore', wyprodukowanym przez Think|Cattleya.

W klipie zespół zdecydował się nosić stroje i akcesoria Gucci z najbardziej ikonicznej kolekcji stworzonej przez dyrektora kreatywnego marki - Alessandro Michele.



Clip Maneskin I Wanna Be Your Slave

Przypomnijmy, że 19 sierpnia Maneskin zagrają w Gdyni w ramach Open'er Park. Bilety na wydarzenie zostały wyprzedane.