Włoskie media są zgodne: dwudziestolatkowie z rzymskiego zespołu, którzy jeszcze niedawno zbierali pieniądze od przechodniów do futerału gitary na via del Corso, osiągnęli gigantyczny sukces na skalę światową.



6 listopada w Allegiant Stadium w Las Vegas występ Måneskin poprzedzi koncert The Rolling Stones. Ogłoszono to podczas popularnego telewizyjnego programu "The Tonight Show" w stacji NBC, który prowadzi Jimmy Fallon. W jego studiu grupa wykonała dwie piosenki, między innymi najnowszy przebój "Mammamia" (sprawdź!).

"Mammamia" to prawdopodobnie utwór, który znajdzie się na kontynuacji albumu "Teatro d'ira - Vol. I" z marca 2021 r. Na razie nieznane są żadne szczegóły tego wydawnictwa.

Måneskin - kim są sensacyjni zwycięzcy Eurowizji 2021?

Wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia.

W tym roku formacja wygrała Eurowizję utworem "Zitti E Buoni" ( sprawdź! ), co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni od sukcesu w Rotterdamie mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.

Ich drugi album "Teatro d'ira - Vol. I" miał premierę 19 marca 2021 roku, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które już pierwszego dnia po premierze uzyskało ponad 6,5 miliona odtworzeń, stając się numerem 1 na Youtube we Włoszech oraz plasując się w TOP20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie.

W ostatnich miesiącach Maneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki ("Beggin'" - sprawdź! , i "I Wanna Be Your Slave" - zobacz klip! ) w TOP10 w UK.

Maneskin zagra w Warszawie. Kiedy koncert?

Grupa zagra 16 koncertów na międzynarodowej trasie, która odwiedzi między innymi Londyn, Brukselę, Wiedeń, Pragę, Paryż czy Rzym, a 15 lutego 2022 r. wystąpią w Warszawie, na COS Torwar.

Maneskin w Polsce - ceny biletów na koncert:

Trybuny, miejsca siedzące - 199 - 249 zł

Płyta, miejsca stojące - 229 zł

Golden Circle, miejsca stojące - 299 zł.