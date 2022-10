Maneskin i nowy utwór "The Loneliest". Fanom wystarczyło 35 sekund!

35 sekund. Tyle trwa opublikowane w mediach społecznościowych wideo zwiastujące najnowszą piosenkę i teledysk włoskiego zespołu Maneskin. To jednak wystarczyło, by fani grupy uznali ją za pewny przebój, który podbije świat. Premierę "The Loneliest", bo taki tytuł nosi ten utwór, zapowiedziano na piątek 7 października.

Damiano David jest wokalistą Maneskin /Patricia J. Garcinuno /Getty Images