Malik B nie żyje. Raper i założyciel The Roots miał 47 lat

Ceniony raper zmarł 29 lipca 2020 roku mając zaledwie 47 lat. Malik był jednym z założycieli kultowego hiphopowego składu The Roots.

Śmierć rapera potwierdził jego kuzyn na Twitterze.



"Opłakuję dziś mojego kochanego kuzyna. Był niesamowicie utalentowany, miał ogromne serce. Pamiętam jak on i The Roots startowali. Dał mi i mojemu ojcu kasetę do przesłuchania. Już mi cię brakuje" - napisał, jednak nie podał przyczyny śmierci.

Również The Roots wystosowali oświadczenie.

"Z wielkim smutkiem i oczami pełnymi łez przekazujemy informację o śmierci naszego kochanego brata i wieloletniego członka The Roots, Malika Abdula Baseta" - czytamy.



Malik B założył hiphopowy skład The Roots wraz z Questlovem i Black Thoughtem w 1987 roku. Z zespołem nagrał cztery albumy studyjne. W 1999 roku odszedł z formacji, aby rozpocząć karierę solową.

Tymczasowo powrócił do składu w 2006 roku i pojawił się na płytach "Game Theory" i "Rising Down".

Malik B wydał dwie płyty - "Street Assault" i "Unpredictable" wraz z Mr. Greenem (2015 r.). Ponadto działał też w filadelfijskim projekcie Beard Gang.



