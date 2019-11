Małgorzata Ostrowska: Zobacz teledysk Ziemia w ogniu". Tarantula w akcji

Zapowiadany już przez nas album "Na świecie nie ma pustych miejsc" Małgorzaty Ostrowskiej promuje singel "Ziemia w ogniu". To premierowy materiał byłej wokalistki grupy Lombard od 12 lat.

Małgorzata Ostrowska wydaje płytę po 12 latach przerwy /materiały prasowe

Do sieci trafił teledysk do singla "Ziemia w ogniu". Słowa utworu napisała Małgorzata Ostrowska, a autorem muzyki jest Maciej Muraszko, do tej pory znany ze współpracy z Maciejem Maleńczukiem i Stanisławą Celińską.

Nie jest to najbardziej reprezentatywny utwór z tej płyty, ale zdecydowanie najbardziej energetyczny. Na koncertach jest przyjmowany przez publiczność entuzjastycznie, więc mam nadzieję, że radia też go przyjmą z dużą życzliwością" - mówi Małgorzata Ostrowska.

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Viki Gabor, Piotr Cugowski, Feel i Lanberry, Lady Pank, Blue Cafe, Ania Wyszkoni, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

"Bardzo spodobała mi się ta wizja Pascala. Nie jestem postacią jednowymiarową i ten klip też o tym opowiada. Poza tym zachwycił mnie fakt, że oprócz bardzo oryginalnych postaci na planie pojawił się zestaw niezwykłych zwierząt tj. koń, puchacz, wąż, tarantula oraz przepiękny owczarek szwajcarski. Bezpośredni kontakt odpuściłam sobie tylko z pająkiem" - opowiada wokalistka.

Album "Na świecie nie ma pustych miejsc" ukaże się 15 listopada. Zawiera 13 premierowych utworów oraz jako bonus - przebój "Szpilki". Niespodzianką jest fakt, że płyta będzie dostępna z dwiema okładkami do wyboru.

Dyskografię wokalistki zamyka koncertowy album z 2012 roku zatytułowany "Gramy!", na którym znalazły się utwory wykonane podczas trzech koncertów: w Radiowej Trójce, Radiu Merkury oraz Puszczykowie. Z kolei ostatni studyjny album to "Słowa" (2007) z przebojami "Słowa, jak węże do ucha", "Rzeka we mnie" i "Jeśli było".



Małgorzata Ostrowska dała się zapamiętać jako wokalistka grupy Lombard ( posłuchaj! ), z którą największe sukcesy święciła w latach 1981-1991.

