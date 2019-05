Małgorzata Kożuchowska nagrywa płytę. Zaskakujący projekt

Gwiazda polskiej telewizji Małgorzata Kożuchowska planuje nagrać płytę z piosenkami i kołysankami dla dzieci. Jak aktorka wpadła na ten pomysł?

Małgorzata Kożuchowska pokaże swój talent wokalny /Beata Zawrzel / Reporter

Jak wyznała Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską do wzięcia udziału w muzycznym przedsięwzięciu zachęciła ją przyjaciółka, piosenkarka Joanna Dark. Aktorka zdecydowała się przyjąć jej propozycję dotyczącą nagrania płyty ze względu na syna Jana Franciszka.

Reklama

"Biorę udział w takim projekcie, który polega na nagrywaniu piosenek na płytę. Zaprosiła mnie do niego Joanna Dark, z którą znam się już wiele, wiele lat, ponieważ korzenie tej znajomości sięgają czasów toruńskich. Byłyśmy w tym samym zespole teatralnym w Domu Kultury w Toruniu" - wspominała.

Kożuchowska dodała też, że marzyła o nagraniu płyty od lat i namawiał na to ją również mąż.

"Jestem Aśce bardzo wdzięczna, że zaprosiła mnie do tego projektu, bo to było moje takie ciche, bardzo skryte marzenie, a szczególnie gorące, od kiedy zostałam mamą. Nawet mój mąż mi powiedział: 'Gośka, no że ty nie nagrałaś jeszcze piosenek dla dzieci, to jest skandal'. Także niebo zesłało mi ten projekt i mogę się zrealizować" - opowiadała.



Przypomnijmy, że Małgorzata Kożuchowska ma na swoim koncie jeden nagrany album. W 2006 roku ukazała się płyta "W Futrze", nagrana ze składem Futro.

Aktorka pojawiła się też m.in. na kompilacjach "Nasza Niepodległa" (2008 r., piosenka "Białe Róże") oraz "Cudowny świat" (2010 r., "Samba przed rozstaniem").