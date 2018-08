Mała Czarna i gorąca Majorka (zobacz teledysk "A ty wolisz jego")

Discopolowa wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem Mała Czarna prezentuje swój drugi teledysk "A ty wolisz jego".

Mała Czarna w teledysku "A ty wolisz jego" /

"Mała Czarna ma egzotyczne pochodzenie i bardzo ognisty temperament. Jej piosenki są wesołe i z przymrużeniem oka. Dają dużą dawkę pozytywnej energii, bo przecież właśnie o to chodzi w muzyce disco polo" - czytamy w informacji o wokalistce.

Na co dzień pracuje ona jako modelka. Na koncie ma także występ w telewizyjnym programie "Hot or Not" (Viva Polska) oraz epizody w serialach (m.in. "Galeria").



Teledysk do piosenki "A ty wolisz jego" zrealizowano na gorących plażach Majorki.

"Palmy, słońce, błękitne morze i Ona w skąpym bikini" - czytamy.



"Na planie zdjęciowym była świetna atmosfera, zaliczyliśmy też kilka wpadek i ubawiliśmy się do łez. To były niezapomniane chwile" - opowiada o tygodniowej pracy Mała Czarna.

Autorem piosenki jest lider grupy Łzy Adam Konkol, który ma na swoim koncie także przeboje z nurtu disco polo (pisał dla m.in. zespołów Boys i Exaited).



Clip Mała Czarna A ty wolisz jego

