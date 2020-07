Majka Jeżowska ostro o Andrzeju Dudzie. Porównała go do Zenka Martyniuka

Ostatnie wybory prezydenckie odbiły się głośnym echem również wśród polskich celebrytów. Do wyników odniosła się m.in. Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska odniosła się do wyborów prezydenckich /FORUM / Agencja FORUM

W poniedziałek wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów prezydenckich.

Zwyciężył Andrzej Duda, który zdobył 51,03 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 48,97 proc. wyborców. Ostateczna frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Od początku kampanii polskie gwiazdy wspierały swoich faworytów i przekonywały fanów, by szli na wybory. Nie wszyscy są zadowoleni z wygranej Andrzeja Dudy. Do grona tych osób należy m.in. Majka Jeżowska.

W mediach społecznościowych opublikowała wymowną grafiką z dwoma zdaniami. Porównała prezydenta do Zenka Martyniuka. "Wybieraliśmy między wykładem noblowskim Olgi Tokarczuk, a Sylwestrem Marzeń Zenka Martyniuka. Wygrał Zenek" - napisała.



Internauci żywo zareagowali na jej słowa. "Popieram słowa Pani Majki, bardzo żałuję, że nic się nie zmieni i dalej będzie tak samo" - pisali jedni. Inni natomiast skrytykowali słowa wokalistki. "Ale nie na miejscu porównanie. I to się nazywa tolerancja i szacunek do drugiego człowieka?", "O kulturze człowieka świadczy fakt, że wygranemu potrafi pogratulować" - komentowali.



"No właśnie, gdzie jest nasza kultura? Jeśli mowa o kulturze..." - odpowiedziała piosenkarka na oskarżenia.