Majka Jeżowska "odkryta" w "Dzień dobry TVN": Wystrzelili mnie rakietą w kosmos

"Mnie nie dziwi to, że te piosenki mają moc, tylko że nikt o tym nie wie" - mówiła w "Dzień dobry TVN" świętująca 40-lecie swojej pracy artystycznej Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska świętuje swoje 40-lecie na scenie /Artur Zawadzki / Reporter

Występ Majki Jeżowskiej na Małej Scenie to jeden z najmocniejszych i najgłośniej komentowanych punktów ostatniego dnia tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

Reklama

Rockowe aranżacje dziecięcych przebojów przyciągnęły nieprzebrane tłumy.

"Ja miałam taką adrenalinę, przez tydzień mnie trzymało. To był jakiś odlot, w kosmos rakietą mnie wystrzelili. W 15 minut nagle dziesiątki tysięcy ludzi się pojawiło. Mam namiastkę tego zawsze na każdym koncercie. Mnie nie dziwi to, że te piosenki mają moc, tylko że nikt o tym nie wie" - powiedziała w "Dzień dobry TVN" Majka Jeżowska.

"Ludzie pisali do mnie po koncercie: 'biję się w piersi, poszedłem dla beki, wcześniej szydziłem, jest pani wielka, Złoty Bączek musi być'. Jeśli zagram na Dużej Scenie, to przygotuję jeszcze większe pogo, bo parę ludzi się zgłosiło - Grubson i Jarecki zadeklarowali, że wchodzą na parę minut i dajemy jeszcze większego czadu" - dodaje.

Wideo Majka Jeżowska: 40 lat na scenie, a wciąż porywa tłumy (Dzień Dobry TVN/x-news)

Razem z nią w programie pojawił się jej syn Wojtek, reżyser i właściciel firmy producenckiej, która m.in. przygotowuje filmy reklamowe dla międzynarodowych sieci sklepów i restauracji. Wcześniej Jeżowski produkował teledyski mamy m.in. do utworu "Chcę z tobą spędzić święta", wykonywanego w duecie z zespołem De Mono. To on też przygotowuje film dokumentalny z występu Majki na Pol'and'Rock.



Wspomniany Złoty Bączek to nagroda uczestników Pol'and'Rock Festival, którzy głosują osobno na najlepsze występy na Małej i Dużej Scenie. W kolejnym roku laureaci otrzymują szansę występu na Dużej Scenie na imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka.

Majka Jeżowska świętuje 55. urodziny 1 / 15 Majka Jeżowska kończy 55 lat i obchodzi 30-lecie twórczości familijnej. W rozmowie z PAP Life opowiada o swojej karierze Źródło: East News Autor: Krzysztof Wojda udostępnij

Fani jeszcze przed rozpoczęciem koncertu szczelnie wypełnili teren przed Małą Scenę. Od pierwszych chwil rozpoczęło się dzikie szaleństwo, a publiczność błyskawicznie podchwytywała teksty do wspólnego śpiewania. No i jak tu się nie uśmiechnąć przy takich przebojach, jak "Wszystkie dzieci nasze są", "Najpiękniejsza w klasie" (z refrenem "hulali po polu i pili kakao"), "Na plaży", "Na raz na dwa", "Laleczka z porcelany", "Marzenia się spełniają", czy tak oczekiwany przez wszystkich bis "A ja wolę moją mamę".

Clip Majka Jeżowska A ja wolę moją mamę



"My nie potrzebujemy sobie stawiać barier. Mój zespół fantastycznych muzyków pochodzi z różnych stylów muzycznych, są od Sasa do lasa. Świetnie się bawimy razem. Na tych piosenkach wychowało się parę pokoleń" - podkreślała Majka w "DD TVN".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majka Jeżowska przed występem na Pol'and'Rock Festival 2019 INTERIA.PL

- Raczej jestem przyzwyczajona do tego, że osoby z kręgów rockowo-metalowych patrzą na moje nazwisko sceptycznie, no bo kojarzy się z tym, co robiłam przez większość życia, czyli z twórczością familijną. Nie spodziewałam się jednak takiego zainteresowania. Będzie ogień, będzie czad - opowiadała Majka Jeżowska w rozmowie z Interią na niespełna dwie godziny przed swoim występem.

Majka Jeżowska na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 11 Zobacz zdjęcia z koncertu Majki Jeżowskiej na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Piotr Barbachowski udostępnij

- Poproszę publiczność oczywiście o to, żeby na mnie głosowała i dała mi Złotego Bączka - dodała wokalistka, gdy zapytaliśmy ją o to, czy liczy się z tym, że może za rok pojawić się na Dużej Scenie jako laureatka nagrody publiczności.