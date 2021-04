Maja Kapłon i Dandysi: Zobacz teledysk "Świetliki". Jak wokalistka się czuje?

10 lat po napisaniu Maja Kapłon wypuściła swój nowy utwór "Świetliki". "To mój hołd dla pierwszej, romantycznej miłości" - podkreśla finalistka ósmej edycji "The Voice of Poland".

"Piosenka opowiada o nastoletnich rozterkach miłosnych, pierwszym uczuciu, z którego tak ciężko zrezygnować, mimo wewnętrznego głosu UCIEKAJ. Aktualnie dla autorki 'Świetliki' nabrały nowego znaczenia. Po dekadzie są dla niej symbolem znalezienia balansu pomiędzy miłością do samego siebie i spędzaniem czasu ze sobą samym, a dzieleniem go z drugim człowiekiem" - czytamy w opisie utworu "Świetliki".

Wokalistka swoje nowe nagranie sygnuje ponownie nazwą Maja Kapłon i Dandysi. To ona jest autorką tekstu, a za muzykę odpowiada cały zespół.

Maja zaprezentowała właśnie teledysk do tej piosenki.

"Po 10 latach trzymania ich w szufladzie, przearanżowaniach na nowo, milionach upadków i wzniesień emocjonalnych, do momentu, kiedy słodko-gorzkie wspomnienie pierwszej miłości stało się elementem zapomnianym, choć kształtującym moje myśli, wychodzą 'Świetliki'" - podkreślała przed premierą.

Przypomnijmy, że w lutym minął rok od pierwszej operacji Mai Kapłon w USA. To dzięki niej wokalistka od dzieciństwa zmagająca się ze skoliozą ponownie stanęła na nogi.



Finalistka ósmej edycji "The Voice of Poland" miała przed sobą otwarte drzwi do kariery, jednak ze względu na stan zdrowia musiała zrezygnować z pasji.



Złamany pręt w kręgosłupie spowodował, że Maja po 18 operacjach musiała poddać się kolejnemu zabiegowi.

W pomoc finalistce "The Voice of Poland" zaangażowali się ludzie z całego kraju. W jednym z crowdfundingowych serwisów założono zbiórkę na jej leczenie, a uczestnicy i trenerzy programu TVP zorganizowali dla niej koncert charytatywny. Zebrano nieco ponad 2,9 mln zł. Przed wylotem wokalistka otrzymała wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, że szacunkowy koszt operacji został zmniejszony do 2,6 mln zł.

"Kocham Was ludzie, wiecie? Dostałam piękną szansę od Boga, w której dopomogliście Wy. Czuje się jak nowa, pierwszy raz w życiu wiem, jak to jest oddychać" - pisała wokalistka po operacji.



Lekarze w USA wydłużyli jej kręgosłup o 20 centymetrów. "Najdziwniejsze jest to, że wcześniej patrzyłam na ludzi do góry, a teraz jesteśmy tak na równi. Ciężko było się przyzwyczaić przez pierwsze miesiące" - skomentowała.

W ramach podziękowań dla wszystkich, który ją wsparli, nagrała utwór "Proszę o lek" ( sprawdź! ). Wszystkie pieniądze z tantiem przekaże na cele charytatywne.

