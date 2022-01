W ubiegłym roku Maja Hyży ( sprawdź! ) opublikowała w social mediach sesję zdjęciową z pierwszych urodzin swojej najmłodszej córeczki Antosi. Zasugerowała przy tym, że marzy o tym, by jej rodzina się jeszcze powiększyła.

"Rok temu Nasze życie nabrało zupełnie innych barw, jeszcze bardziej wyrazistych i nasyconych. To dar posiadać dzieci, dzięki którym Nasze życie nabiera sensu. Nie wyobrażam sobie życia bez moich dzieci i ich uśmiechu. Czuję, że to nie ostatnie moje słowo..." - napisała wówczas. Krótko później okazało się, że piosenkarka była w ciąży, którą straciła.

Po kilku miesiącach Hyży patrzy w przyszłość z optymizmem. Wokalistka ogłosiła niedawno, ze znów spodziewa się dziecka. Przy okazji Mwyznała, jak bardzo ceni bycie rodzicem oraz że teraz ważne jest dla niej jedynie zdrowie.

"Ostatnio mam wiele powodów do radości. Pierwszy to 'baby'. Kocham dzieci. Jestem stworzona do bycia matką. Zawsze marzyłam o gromadce dzieci. Śmieję się, że chyba niedługo będę miała drużynę piłkarską. To daje mi mnóstwo energii i radości" - stwierdziła Hyży w rozmowie z Faktem. Wokalistka miała problem, by przezwyciężyć swoją przeszłość - miał jej w tym pomóc nowy partner. "Odwagi dodał mi mój Konrad, żeby zostawić wszystko za sobą i zacząć cieszyć się fajnymi rzeczami, których ostatnio jest bardzo dużo. Skupiam się na muzyce, moich dzieciach, mojej rodzinie. Idziemy do przodu. Przeszłość zostawiamy za sobą. O Grzegorzu nie chcę rozmawiać, ale wszystkiego dobrego życzę jemu i całej jego rodzinie" - wyznała.

Maja Hyży jest już mamą bliźniaków - Wiktora i Alexandra (z Grzegorzem Hyży) oraz Tosi (z nowym partnerem). Co czuje będąc w ciąży? "Jeszcze nie wiem, ale czuję pod skórą, że chyba będzie chłopak. Bardzo bym chciała, jednak jeśli będzie dziewczynka też cudownie, byle dziecko było zdrowe, chociaż po cichu liczę na chłopczyka" - mówi Maja. Okazuje się, że ciążę znosi bardzo dobrze, miewa jedynie lekkie mdłości.

Podczas poronienia, do którego doszło w ubiegłym roku, Maja Hyży mówiła, że winny jemu jest stres, którego doświadczyła podczas konfliktu z byłym mężem o zasady opieki nad dwójką starszych synów.

"Stres. Silne krwawienie. Karetka. Poronienie. Walcząc o swoich synów, straciłam Ciebie. Dziś wielki smutek. Łzy Nasze i dzieci. Rozpacz. Każdego dnia pracujemy nad tym, by udźwignąć ten ból. Nigdy o Tobie nie zapomnimy, bo byłaś/eś Naszym marzeniem, ale również nie zapomnę dlaczego Ciebie z Nami nie ma, dlaczego Cię straciliśmy. Ilość stresu, który na co dzień muszę dźwigać, ilość nerwów doprowadziły do tego, że nie dałam rady. Ja, silna babka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, nie dała rady" - napisała i dodała: "Jestem gotowa na wszystko (...) Ta tragedia zmienia wszystko. Wierzymy, że dobro zawsze przezwycięży zło".

Szeroka publiczność poznała Maję i Grzegorza Hyżych w programie "X Factor" (2013), w którym oboje wystąpili w tej samej edycji.

W show TVN-u Maja zajęła czwarte miejsce, a Grzegorz - drugie. Małżeństwo oficjalnie zakończyło się tuż po programie.

W lutym 2012 r. na świat przyszli bliźniacy Wiktor i Alexander. Obecnie chłopców wychowuje Maja Hyży.