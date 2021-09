Magnus zapowiada nową płytę. Kiedy premiera "Death Revolution"?

Mowa o płycie "Death Revolution", która będzie pierwszym od 11 lat, nowym materiałem weteranów polskiej sceny metalowej. Dokładna data premiery - w barwach chińskiej Awakening Records - nie została jeszcze ujawniona.

Przypomnijmy, że "Acceptance Of Death", poprzedni longplay Magnus spod znaku death / thrashu, ukazał się w 2010 roku po kilkunastu latach niebytu dolnośląskiej formacji.

"Death Revolution", piąty album Magnus, pilotuje singel "My Death Is My Freedom". Możecie go sprawdzić poniżej: