Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2021: Przebój lata RMF FM i Polsatu. Kto wystąpi? [PROGRAM, TRANSMISJA]

Najpopularniejsi artyści młodego pokolenia i muzyczne gwiazdy wystąpią w konkursie RMF FM i Polsatu!

Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2021 - kto wystąpi?

O statuetkę rywalizować będą Roksana Węgiel, Doda, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C-Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us oraz Daria.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal: Doda z nagrodą Interii podczas koncertu "Najlepsi z Najlepszych" Polsat

Gwiazdą sobotniego wieczoru w ramach Magicznego Zakończenia Wakacji będzie Michael Patrick Kelly z niezwykle popularnej w latach 90. rodzinnej grupy The Kelly Family. Dziś Paddy Kelly z powodzeniem solowo kontynuuje muzyczną karierę a jego najnowszy singel "Throwback" w niecałe dwa miesiące zanotował prawie 2 miliony wyświetleń w serwisie YouTube.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Kelly Family o powrocie na scenę TV Interia

Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2021 - kto wystąpi?

W niedzielę popis wyjątkowych umiejętności rozśmieszania dadzą: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Kabaret Skeczów Męczących Nowaki, K2, Robert Korólczyk, Szymon Łątkowski, Monika Dryl i Adrianna Borek.

Magiczne Zakończenie Wakacji - prowadzący

Sobotni koncert poprowadzą: Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski i Paweł Jawor z RMF FM, niedzielny - Kabaret Skeczów Męczących, Adrianna Borek i Monika Dryl.