Magdalena Narożna jest liderką zespołu Piękni i Młodzi . Wokalistka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w branży disco-polo. Jej band ma koncie ma kilka znanych kawałków takich jak "Ona jest taka cudowna" czy "Niewierna". Ostatni z nich Narożna zaśpiewała podczas półfinału "Must Be The Music".

Występ w programie przyniósł zespołowi dużą rozpoznawalność. Co więcej, byli pierwszą kapelą disco-polo w historii muzycznego show, który zaszedł aż do wielkiego finału. Dzięki swojej popularności zespół potrafi zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jeden koncert.

Zmiana składu Pięknych i Młodych. Rozstanie z mężem

W 2020 roku skład zespołu został zmieniony, a to wszystko za sprawą sporu wokalistki z jej byłym mężem. Dawid Narożny jest współzałożycielem zespołu Piękni i Młodzi i przez długi czas był jego ważnym członkiem. Jednak kiedy po siedmiu latach małżeństwa para muzyków postanowiła się rozstać, wiele rzeczy się zmieniło.

Początkowo muzycy oświadczyli, że fani nie muszą się martwić, gdyż dalej będą dla nich tworzyć. Jednak na początku 2020 roku, w wyniku sporu między byłymi kochankami a ich nowymi partnerami, skład zespołu został zmieniony. Zniknął z niego Dawid Narożny.

Magdalena Narożna: Wokalistka zmienia branżę?

Magdalena Narożna ma 12-letnią córkę Gabrysię, która tak jak mama fascynuję się muzyką. Ostatnio Narożna dzieli się w swoich relacjach na Instagramie, wspólnym czasem z pociechą. Jednak nie jest to standardowe oglądanie telewizji, wyjście do parku czy kina. Wokalistka została opiekunką i pojechała wraz z córką na wycieczkę szkolną.



Jak pisze w swoim poście, cieszy się że z powrotem może poczuć się jak za dawnych lat. Odkrywa w sobie wewnętrzne dziecko.

"Fajnie jest sobie przypomnieć czasy szkolne :) nawet jako opiekun :) zabawa jest przednia :) życzę Wszystkim" - pisze Magdalena Narożna pod swoim najnowszym postem.

W swoich relacjach na Instagramie dzieli się momentami z każdego dnia wycieczki. Możemy zobaczyć tam strzelanie z łuku, zabawę w parku linowym, smażenie kiełbasek na ognisku oraz innych smakołyków.

