Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Reklama

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Piękni i Młodzi: Magdalena Narożna korzysta z uroków natury. Gorące zdjęcia w bikini

Gwiazda opublikowała na swoim Instagramie nowy post, a razem z nim kilka gorących zdjęć w bikini.

Piękne uroki naszej Pisy. Warto z nich korzystać. Co prawda woda jest bardzo płytka, ale za to nurt bardzo mocny" - zapewnia wokalistka, która na zdjęciach pręży się w wodzie.

Instagram Post

"Ty to umiesz się ustawić. Nie tylko w życiu, ale w wodzie też" - napisał jeden z fanów, co wprawiło w rozbawienia także samą piosenkarkę.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Festiwal Weselnych Przebojów: Magdalena Narożna i grupa Piękni i Młodzi 1 / 10 Piękni i Młodzi Źródło: AKPA udostępnij

Czytaj także:

Mata miał wypadek podczas koncertu! Spadł ze sceny na SBM FFestival

Krystian Ochman opublikował zdjęcie z siostrą sprzed lat. "Cudne dzieciaki"

Magiczne Zakończenie Wakacji Kielce 2022: Polak z "Mam talent" zagrał u siebie. Kim jest Marcin Patrzałek?