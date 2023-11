Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występował wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił i połączył siły z zespołem Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.



Magdalena Narożna zażartowała sama z siebie. Fani: "To jest hit"

Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi postanowiła umilić sobie i swoim towarzyszom jazdę samochodem i sprawdziła jeden z internetowych filtrów, który ma pokazywać, jak użytkownik będzie wyglądał na starość. W ten oto sposób zobaczyliśmy Magdalenę Narożną, Daniela Wilczewskiego i Daniela Biczaka w emerytowanej wersji. Nagranie zyskało już 160 tys. wyświetleń, a fani nie ukrywają, że artystka zagwarantowała im zastrzyk śmiechu.

"To jest hit, a miny Danielów bezcenne", "Popłakałam się, a chłopaki po prostu sztos", "Myślałam, że tacy zmęczeni po koncercie jesteście", "Przez chwilę się nabrałem!" "Już nie Piękni i Młodzi, a Piękni i Starzy! Na to macie jeszcze kilka lat", "Leżę", "Kochane wariaty" - pisali internauci.

Pod filmem Magdalena Narożna udostępniła ważną maksymę. "Oby serce zawsze było młode i gorące". Fani zgodnie stwierdzili, że wokalistce uroda nie minie, a o resztę również nie musi się martwić.