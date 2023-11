Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazdą disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występował wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił i połączył siły z zespołem Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.

Magdalena Narożna żartuje w sieci. Fani ją komplementują

Wokalistka udostępniła dwa zabawne nagrania. Na jednym możemy zobaczyć również jej córkę. Tym razem za mikrofon Magdalenie Narożnej posłużył... pluszowy kot. Gwiazda wpasowała się w tiktokowe trendy i nagrała swoją parodię utworu Nelly "Dilemma". Córka wystąpiła jako charakterystyczne chórki.

"Jesteście boskie", "Najlepsza", "Uwielbiam panią", "Szalona Madzia", "Królowa" - pisali zachwyceni fani. Na drugim nagraniu wokalistka stara się "zarazić" pozytywną energią odbiorców. Narożna planuje domową wyprzedaż ubrań, a przy pracy pomaga jej remix numeru wokalistki Lynn Anderson "Rose Garden". Gwiazda tańczy, uśmiecha się do internautów i udaje DJ-a. "Madziu, musisz być najszczęśliwszą osobą na świecie" - trafnie podsumowała jedna z fanek i patrząc na profile wokalistki, ciężko się z tym nie zgodzić.