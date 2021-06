Magda Welc z nowym materiałem. Posłuchaj "Wystarczy jeden uśmiech"

Znana z programu "Mam talent" Magda Welc przygotowuje autorski materiał. Opublikowała trzeci singel pod tytułem "Wystarczy jeden uśmiech".

Magda Welc podczas finału "Mam talent" w 2010 roku /Gałązka / AKPA

Reklama

Magda Welc, znana z programu "Mam Talent", przygotowuje nowy materiał.

Reklama

Pierwszym singlem promującym nadchodzący album był utwór "Między słowami". Miesiąc później można było posłuchać drugiego singla - "Nie patrzę wstecz".



"Śpiewając ją powracają różne sytuacje i tematy z przeszłości, które na szczęście zostawiłam już za sobą. Teraz mogę spokojnie iść do przodu. Jest ona dla mnie pewnego rodzaju sposobem na zamknięcie tego co było kiedyś, jak również nadzieją na nowy początek. Klimat drugiego singla trafia w sam środek mojego serca.

Mam wrażenie, że dźwięki wydobywające się wraz z początkiem piosenki otulają mnie, mam ochotę się w nich zatopić i pozostać tak na moment beztrosko. Ale gdy wchodzi refren, ożywia mnie i napełnia całkiem nową energią" - mówiła wtedy 22-letnia wokalistka.



Kolejnym utworem z nowego albumu jest "Wystarczy jeden uśmiech".



Clip Magdalena Welc Wystarczy jeden uśmiech

"To całkiem inna piosenka niż wszystkie, które do tej pory wykonywałam. Kilka lat temu nawet bym nie pomyślała, że będę śpiewać tak wesołą i energiczną piosenkę, która przyniesie mi tyle radości. Jest wyjątkowa nie tylko pod względem stylu, ale również wykonania. To pierwszy utwór, który zaśpiewałam razem z Mariuszem w duecie. W końcu dał się namówić na większy udział w piosence niż chórki... i wyszło świetnie!" - opowiadała Welc, cytowana przez jastrzabpost.pl.



"To bardzo pogodny, optymistyczny i idealny na lato utwór. W teledysku też się dzieje. Jest dużo uśmiechu, zabawy i kolorów, a cały klimat został fantastycznie ujęty m.in. dzięki tancerzom grupy UDS, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować" - dodała.



Instagram Post

Kim jest Magda Welc?

Magda Welc to zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). W finale pokonała Kamila Bednarka. Miała wtedy zaledwie 12 lat.

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała m. in. na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Welc Kasety mamy

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki, "Sianko na stół" oraz "Babci zegar". Później jednak zniknęła z mediów.