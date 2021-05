Dzieci znanych rodziców często idą w ich ślady i również wybierają artystyczne zawody. Czy tak będzie także w przypadku Zofii, 19-letniej córki wokalistki Magdy Steczkowskiej i gitarzysty Piotra Królika? Nie jest to wykluczone, bo nastolatka zrobiła właśnie ważny krok ku karierze scenicznej - nagrała razem ze swoją mamą piosenkę i wystąpiła z nią w teledysku. Premiera w Dniu Matki.

Magda Steczkowska z mężem Piotrem Królikiem AKPA

Rodziny Steczkowskich nikomu nie trzeba przedstawiać, bo od lat święci triumfy na polskiej scenie muzycznej. Najbardziej znana jest Justyna, ale sporą popularnością cieszy się też jej siostra Magda, również wokalistka.

Z muzyką związane jest też pozostałe rodzeństwo piosenkarek, siostry: Agata, Cecylia, Krystyna i Maria oraz bracia: Marcin, Jacek i Paweł. Pasję do muzyki przekazali im rodzice Danuta i Stanisław Steczkowscy, którzy zadbali o to, by wszystkie dzieci otrzymały muzyczne wykształcenie.

Dla Magdy Steczkowskiej muzyka jest nie tylko zawodem. Zdominowała także jej życie prywatne, bowiem jej mąż, Piotr Królik również pracuje w tej branży - jest muzykiem sesyjnym współpracującym m.in. z zespołem Brathanki i Indigo. Nic więc dziwnego, że w ślady rodziców poszła także Zofia, najstarsza córka Magdy Steczkowskiej i Piotra Królika, która w tym roku kończy 20 lat.

Szersza publiczność będzie mogła poznać jej możliwości wokalne już niebawem, bo w Dniu Matki. Na 26 maja przewidziana jest bowiem premiera nowej piosenki, którą Zosia zaśpiewała w duecie ze swoją mamą.

Tym niezwykłym duetem Magda Steczkowska pochwaliła się na Instagramie. "Moi Mili, z ogromną przyjemnością, wzruszeniem i radością donoszę, że nagrałyśmy z moją córeczką duet, a na jego premierę zapraszamy... w Dzień Matki. Właśnie wróciłyśmy z planu teledysku. To był piękny dzień" - napisała wzruszona piosenkarka. W odpowiedzi na komentarze fanów gwiazda zdradziła, że sesja nagraniowa z córką była dla niej bardzo emocjonującym przeżyciem. Steczkowska wzruszyła się tak bardzo, że popłynęły jej łzy. "Ja się spłakałam jak bóbr, nagrywając" - wyznała.

Zapowiedź muzycznej premiery została uzupełniona wspólnymi zdjęciami mamy i córki, na których widać ich uderzające podobieństwo. Zachwycił się nimi m.in. Piotr Królik. "Ale mam piękne laski w domu, a jeszcze dwie w rezerwie!" - napisał o żonie i córce, nawiązując do tego, że ma ze Steczkowską jeszcze dwie córki - Michalinę i Antoninę.