Magda Femme pokazała córkę. To już nastolatka!

Była żona Michała Wiśniewskiego i była wokalistka zespołu Ich Troje pokazała się w telewizji ze swoją córką. Nastolatka planuje iść w ślady mamy.

Magda Femme z Michałem Wiśniewskim w 2001 roku /Niemiec / AKPA

Największym komercyjnym sukcesem byłej wokalistki Ich Troje (z grupą współpracowała w latach 1995-2001, zastąpiła ją Justyna Majkowska) pozostaje wydana w 2001 r. płyta "5000 myśli".

Magda Femme była też pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego, z którym rozwiodła się po pięciu latach (byli ze sobą od 1996 do 2001).



Jak się okazuje, 13-letnia córka piosenkarki - Nel - też chciałaby związać swoją przyszłość ze śpiewem.



Była wokalistka Ich Troje zdradziła, że sama uczy córkę śpiewu i jest przy tym bardzo wymagająca.



"Okazało się, że gdy Nel weszła do studia nagrywać po raz pierwszy i to była jej decyzja, nigdy jej do tego nie namawiałam, to gdy stanęła przed mikrofonem, to we mnie wstąpiło coś, co ciężko mi nazwać. Chciałam, żeby to było perfekcyjne, lepsze niż cokolwiek ja zrobiłam. Aż Michał mnie wyrzucał ze studia: 'Wyjdź, jesteś katem'. No i ja musiałam wychodzić, bo ona przy mnie czuła się zestresowana jak nigdy" - opowiadała.