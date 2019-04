Madonna zapowiedziała nowa płytę. Kiedy premiera albumu "Madame X"?

"Madame X" będzie 14. albumem królowej popu. O jego powstaniu mówiło się już długo, Madonna jednak dopiero teraz oficjalnie potwierdziła realizację nowego muzycznego projektu.

Madonna w 2019 roku wyda nową płytę "Madame X" / Jason Kempin/WireImage /Getty Images

Madonna opublikowała w swoich mediach społecznościowych oficjalne wideo zapowiadające jej nowy album. Pod filmem zostawiła komentarz: "Witajcie w świecie 'Madame X'". Album ma się ukazać jeszcze w tym roku.

60 lat Madonny 1 15 Madonna kończy 60 lat Autor zdjęcia: NANA PRODUCTIONS/SIPA Źródło: East News 15

Reklama

Oglądając wideo możemy usłyszeć fragment jednego z nowych utworów, którego bohaterką jest tytułowa Madame X. Sama artystka opisuje wykreowaną przez siebie postać, jako tajną agentkę, która podróżuje po świecie i zmienia tożsamości oraz walczy o wolność i sprawiedliwość.



Ostatnią płytę - "Rebel Heart" - Madonna wydała w 2015 r. W swojej długiej, bo trwającej od początku lat 80. karierze wokalistka sprzedała ponad 300 milionów płyt.



Jej największe hity to m.in: "Like A Virgin", "Papa Don't Preach", "Like A Prayer", "Vogue", "Take A Bow", "Frozen", "Music", "Hung Up" czy "4 Minutes".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Madonna Material Girl

Oprócz zapowiedzi płyty, zagraniczne tabloidy sugerują, że Madonna przygotowuje też dużą trasę koncertową. Wszystko ma się odbyć z pompą, ikona muzyki chce bowiem zrobić prawdziwe show, z efektami pirotechnicznymi i niesamowitymi strojami.



"Madonna jest naprawdę podekscytowana wyruszeniem w trasę i wykonaniem nowej muzyki, przy czym nie szczędziła kosztów związanych z produkcją. Będzie tam armia tancerzy, niezwykłe oświetlenie, a nawet elementy pirotechniczne. Może mieć 60 lat, ale pracuje niewiarygodnie ciężko, aby utrzymać ciało w jak najlepszej formie i planuje pokazać to w kilku niesamowitych strojach, więc fani mogą oczekiwać szeregu niezwykłych zmian kostiumów" - powiedział informator "The Sun".