Madonna wyreżyseruje film biograficzny o samej sobie. Kiedy premiera?

Potwierdzają się krążące od pewnego czasu przypuszczenia, że powstanie film biograficzny o Madonnie. Scenariusz do niego pisze Diablo Cody, a reżyserią zajmie się sama Madonna. Piosenkarka będzie również współautorką scenariusza.

Przypuszczenia odnośnie tego projektu pojawiły się w mediach społecznościowych po tym, gdy w sieci pojawiło się krótkie nagranie, na którym Madonna i Diablo Cody pracowały razem nad scenariuszem filmu.

Ożywiona dyskusja pań o jednej z legendarnych stylizacji Madonny mogła przynieść tylko jeden wniosek - scenariusz, nad którym pracują, dotyczy filmu o Madonnie. Teraz mamy pewność, że rzeczywiście tak było.

Jednak informację o tym, że to właśnie Madonna będzie reżyserką tego filmu można uznać za sensacyjną. Choć filmy biograficzne o ikonach muzyki są ostatnio bardzo popularne, by wspomnieć choćby "Bohemian Rhapsody" o grupie Queen i "Rocketmana" o Eltonie Johnie, bohaterowie tych opowieści pełnili głównie funkcję konsultantów. Z drugiej strony kto lepiej opowie o życiu i karierze Madonny niż sama Madonna?

Powstający film nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, nieznane są też inne szczegóły, takie jak obsada czy data rozpoczęcia zdjęć. Wiadomo, że film powstanie dla studia Universal.

"Chcę pokazać niewiarygodną podróż, w jaką zabrało mnie życie jako artystkę, muzyka, tancerza - istotę ludzką próbującą utorować sobie drogę w tym świecie. W centrum tego filmu znajdzie się muzyka. To muzyka i sztuka utrzymywały mnie przy życiu. Jest tak dużo nieopowiedzianych i inspirujących historii, ja najlepiej mogę je opowiedzieć. Kluczowym jest to, bym swoim głosem i swoją wizją podzieliła się wzlotami i upadkami mojego życia" - poinformowała Madonna w specjalnym oświadczeniu.

Producentem filmu będzie Amy Pacal. Obie panie pracowały już razem nad filmem "Ich własna liga" z 1992 roku. "Ten film to dla mnie praca miłości. Znamy się z Madonną od czasu 'Ich własnej ligi' i nie potrafię sobie wyobrazić niczego bardziej ekscytującego niż współpraca z nią i Diablo Cody" - mówi Pascal.

Wideo