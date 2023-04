Madonna pokazała pierwotny teledysk do "American Life". 20 lat temu wywołałaby skandal?

Wiadomości

"American Life" to nazwa wydanego w 2003 roku, dziewiątego albumu Madonny, jak również tytuł jednej z piosenek z tej płyty. Niespodziewanie, po 20 latach, piosenkarka wypuściła do mediów oryginalną wersję teledysku do "American Life". Klip nie ujrzał w porę światła dziennego, gdyż okazał się być zbyt kontrowersyjny - odnosił się do interwencji USA w Iraku.

Madonna od lat wywołuje kontrowersje / Marco Piraccini\Archivio Marco Piraccini\Mondadori Portfolio /Getty Images